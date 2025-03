information fournie par AFP Video • 13/03/2025 à 20:24

Des manifestants de l'organisation de défense des droits humains Jewish Voice for Peace sont arrêtés par des policiers de New York lors d'une action de désobéissance civile dans la Trump Tower à New York. Avant d'être arrêtés par la police, les manifestants ont crié "Libérez la Palestine" ainsi que des slogans demandant la libération de Mahmoud Khalil, un étudiant pro-palestinien qui a été placé en détention en vue d’etre expulsé alors qu’il est résident permanent aux Etats-Unis. IMAGES