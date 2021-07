Des manifestants birmans commémorent la répression de 1962 à Rangoun

AFP Video • 07/07/2021 à 07:57

Près d'une centaine de Birmans défilent rapidement dans le centre de Rangoun afin de marquer l'anniversaire des protestations universitaires de 1962 dans la capitale, lors desquelles plus d'une centaine de personnes sont mortes et des milliers arrêtées dans une violente répression du régime militaire. Depuis le coup d'Etat qui a destitué la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, la Birmanie connaît d'incessantes manifestations, grèves et autres formes de protestations et ce en dépit d'une répression sanglante qui a fait près de 890 morts et mené 6.500 personnes en prison, selon une ONG locale.