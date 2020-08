Des manifestants arrêtés à Minsk

AFP Video • 27/08/2020 à 20:15

IMAGESLa police bélarusse interpelle des manifestants et vérifie l'identité de journalistes lors d'une manifestation anti-Loukachenko sur la place de l'Indépendance à Minsk. Le président russe Vladimir Poutine avait auparavant promis un soutien militaire à son proche allié et leader bélarusse Alexandre Loukachenko, tout en appelant à une résolution pacifique des troubles et des manifestations qui ont éclaté après le vote contesté du 9 août.