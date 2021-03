AFP Video • 14/03/2021 à 15:59

Des Londoniens se rassemblaient dimanche pour rendre hommage à Sarah Everard au kiosque à musique de Clapham, dans le sud de la capitale. La veille (samedi 13 mars au soir), au même endroit, des heurts ont éclaté entre policiers et certains participants, réunis à l'occasion d'une veillée non autorisée en mémoire de la Londonienne de 33 ans kidnappée et assassinée.