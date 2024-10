information fournie par AFP Video • 30/10/2024 à 09:05

"Trump, dehors", scandent des dizaines de membres de la communauté Latino et de partisans de Kamala Harris dans les rues d'Allentown, en Pennsylvanie, où Donald Trump tient meeting, deux jours après que propos polémiques sur Porto Rico lors d'un rassemblement à New York ont suscité l'indignation de la communauté et de la campagne démocrate. IMAGES