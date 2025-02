information fournie par AFP Video • 08/02/2025 à 10:33

Des Israéliens rassemblés sur la Place des otages à Tel-Aviv exultent en regardant sur un écran géant la libération de trois otages, Eli Sharabi, Or Levy et Ohad Ben Ami, lors du cinquième échange en vertu d'une trêve fragile entre Israel et le Hamas. IMAGES