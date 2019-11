Des investissements adaptés à chacun et respectueux de la planète : l'ambition ESG de la gamme Multi-Asset d'AXA IM

Partenaire • 12/11/2019 à 11:15

ESG trois lettres qui vont compter de plus en plus dans l'avenir. Derrière cet acronyme, on retrouve les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui correspondent aux enjeux de notre époque et qui prennent désormais une importance croissante dans la sélection des actifs opérés par les sociétés de gestion. Serge Pizem, Responsable de la gestion Multi-Asset détaille les ambitions d'AXA IM en matière d'investissement durable.

>> Stratégies multi-actifs : osez bâtir un avenir qui vous ressemble. Pour en savoir plus

>> Retrouvez la stratégie d'Axa sur les fonds flexibles dans notre Tendance de fonds :Fonds flexibles : un mode de gestion pour s'adapter à la volatilité des marchés

>> Développement durable : 2 PME innovantes tentent de relever le défi

>> Consultez également la tribune de Bloomberg et AXA IM sur le changement climatique et l'investisssement responsable

>> Responsables aujourd'hui pour préparer demain. Pour en savoir plus