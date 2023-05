Des inondations meurtrières ravagent le district de Rubavu au Rwanda

information fournie par AFP Video • 03/05/2023 à 18:26

Images des inondations et des coulées de boue dans le district de Rubavu, au nord-ouest du Rwanda, alors que la chaine de télévision publique annonce qu'au moins 127 personnes ont trouvé la mort à la suite de pluies torrentielles. La plupart des décès sont survenus dans la province de l'Ouest, qui borde le lac Kivu, précise la chaîne, ajoutant que des maisons et des infrastructures ont été emportées et que des routes ont été fermées.