information fournie par AFP Video • 14/02/2024 à 18:52

Des images montrent des destructions et des voitures carbonisées sur le site d'une frappe aérienne israélienne meurtrière dans le village de Sawaneh, dans le sud du Liban. Quatre civils, dont une femme et deux enfants, ont été tués et neuf personnes blessées mercredi dans des raids israéliens sur le sud du Liban.