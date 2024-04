information fournie par AFP Video • 03/04/2024 à 17:05

Des secouristes fouillent les décombres de bâtiments endommagés dans la ville de Hualien, une ville touristique populaire de la côte est de Taïwan. Au moins neuf personnes sont mortes et plus de 800 ont été blessées à Taïwan, selon un nouveau bilan des autorités, dans un séisme de magnitude supérieure à 7 qui s'est produit mercredi, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans. IMAGES