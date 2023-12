information fournie par AFP Video • 05/12/2023 à 13:44

Des hélicoptères militaires israéliens entrent et sortent de la bande de Gaza, vus depuis le sud d'Israël. L'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble de la bande de Gaza, près de deux mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël, pilonnant le sud de ce territoire et faisant de très nombreux morts et blessés parmi les centaines de milliers de civils venus s'y réfugier. IMAGES