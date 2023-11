information fournie par AFP Video • 21/11/2023 à 11:10

Brandissant des drapeaux blancs, des Palestiniens, dont des personnes évacuées de l'hôpital al-Chifa, fuient à pied la ville de Gaza au milieu des tirs et d'un important déploiement militaire israélien. L'armée israélienne a ordonné l'évacuation de l'hôpital al-Chifa où plus de 2 000 patients, médecins et personnes déplacées ont été pris au piège de la guerre entre Israël et le Hamas.