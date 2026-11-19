L'armée israélienne a lancé mercredi une opération au sol dans le centre de la bande de Gaza, au delà de la "ligne jaune" qui sépare les zones sous son contrôle de celles tenues par le mouvement islamiste Hamas, entraînant de nouveaux déplacements de Palestiniens. L'opération s'est terminée jeudi, selon l'armée.
Des Gazaouis de nouveaux déplacés après une opération israélienne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro