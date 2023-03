information fournie par AFP Video • 21/03/2023 à 08:19

De la fumée s'élève dans la direction de Bakhmut suite à un bombardement, vue depuis la ville de Tchassiv Iar. Le chef du groupe mercenaire russe Wagner a déclaré que ses forces contrôlaient plus de la moitié de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, théâtre de la plus longue bataille de l'offensive russe.