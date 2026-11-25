Des militantes du collectif féministe NousToutes ont rendu hommage mercredi aux victimes de féminicides en déployant sous l'Arc de Triomphe, sur la tombe du Soldat inconnu, une banderole portant l'inscription "Aux combattantes inconnues assassinées par le patriarcat", à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Des féministes rendent hommage aux victimes de féminicides sur la tombe du Soldat inconnu
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