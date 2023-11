information fournie par AFP Video • 08/11/2023 à 07:53

Les étrangers et les personnes ayant la double nationalité évacués de la bande de Gaza entrent en Égypte par le point de passage de Rafah. Mardi, le seul point de passage terrestre de Gaza non contrôlé par Israël a été ouvert pour la cinquième fois au cours de la semaine écoulée, aux Palestiniens blessés, aux étrangers et aux Palestiniens ayant la double nationalité. IMAGES