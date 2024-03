information fournie par AFP Video • 12/03/2024 à 17:12

Des équipes de secours travaillent au milieu de décombres fumants après une frappe israélienne sur la ville de Sariine, à moins de 20 kilomètres de la ville de Baalbek, dans l'est du pays. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes mardi dans l'est du Liban, faisant un mort selon une source sécuritaire, après que le mouvement libanais Hezbollah a dit avoir tiré "plus de 100 roquettes" sur des positions militaires israéliennes. IMAGES