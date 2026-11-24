Des bras pour les déserts médicaux : 2.700 "docteurs junior", généralistes en fin de formation, sont arrivés lundi dans les cabinets pour un an de stage "professionnalisant" censé les encourager à s'installer, un "coup de pouce" attendu mais insuffisant, vu l'ampleur de la pénurie.
Des "docteurs junior" déployés dans les déserts médicaux
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