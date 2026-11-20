Des centaines de jeunes se manifestent à Paris, à l'appel de l'Interfac Ile-de-France et dans le cadre de la mobilisation européenne contre la "militarisation" de la société et la vie chère, pour les services publics, le droit au logement et le climat. IMAGES
Des centaines de personnes pour la manifestation Interfac à Paris
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