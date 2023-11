information fournie par AFP Video • 04/11/2023 à 14:38

Des centaines de personnes se rassemblent dans l'est de Londres pour demander la fin du conflit à Gaza et manifester leur soutien au peuple palestinien dans le cadre d'une série de manifestations locales organisées par la coalition Stop the War. Plus tard dans la journée de samedi, un grand rassemblement est prévu à Trafalgar Square. IMAGES