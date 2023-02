Des centaines de cyclistes circulent nus dans les rues de Melbourne

information fournie par AFP Video • 12/02/2023 à 16:59

Des cyclistes se sont dénudés au nom de la sécurité à vélo, du changement climatique et de l'acceptation du corps, dimanche à Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie. "C'est le seul événement de ce type à avoir lieu dans une grande ville d'Australie. Ces événements ont lieu dans environ 70 villes dans d'autres pays du monde où c'est quelque chose de plus normal. En Australie, c'est plus inhabituel", explique l'organisateur Michael James.