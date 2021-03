Des "bombes à graines" contre la déforestation au Kenya

AFP Video • 01/03/2021 à 14:52

Lutter contre la déforestation au Kenya grâce à des "bombes à graines", des graines enrobées de charbon, c'est le pari fou de Teddy Kinyanjui. Grâce à ses boules noires, il espère aider le pays à remplir son objectif de replanter 1,8 milliard d'arbres d'ici 2022. Le Kenya fait face, depuis plus d'un siècle, à une déforestation continue et tenace, alimentée hier par les besoins en bois du train colonial et aujourd'hui par la forte pression démographique.