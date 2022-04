information fournie par AFP Video • 17/04/2022 à 09:58

Des personnes se rassemblent et attendent devant la prison d'Insein, à Rangoun, dans l'espoir de revoir leurs proches après que la junte birmane a déclaré qu'elle libérerait plus de 1.600 prisonniers des prisons du pays pour marquer le nouvel an bouddhiste.