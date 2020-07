Des artistes peignent "Black Lives Matter" devant la Cour Suprême à New York

AFP Video • 04/07/2020 à 18:38

Des dizaines d'artistes et bénévoles appliquent les dernières touches de couleur sur des lettres géantes épelant "Black Lives Matter" devant la Cour Suprême de l'Etat de New York. Pour ce projet de la municipalité, plusieurs fresques similaires seront créées à travers la ville de New York, dont une devant la tour Trump.