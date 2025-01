information fournie par AFP Video • 31/01/2025 à 11:27

Des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB), dont l'action est remise en cause par des responsables politiques et syndicats agricoles, manifestent devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à Pau pour exprimer leur "mal-être" et réclamer davantage de soutien des pouvoirs publics. IMAGES