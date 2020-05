Derrière le masque : les soignants face au Covid-19

France 24 • 01/05/2020 à 16:55

Depuis des semaines, le personnel médical français prend de plein fouet l'impact physique et psychologique de la crise du Covid-19. Pour soigner les soignants et leur permettre de tenir dans la durée, mais aussi venir en aide à leurs familles, et notamment à leurs enfants, les hôpitaux proposent différentes formes de soutien. Nous verrons lesquelles. Toujours sur le front médical, les autorités françaises en quête de renfort ont rapidement mobilisé les écoles de médecine et élèves infirmiers, catapultés sur un nouveau terrain complexe. Nous en discutons avec l'un d'entre eux.