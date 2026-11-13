Discours au milieu de sacs mortuaires, vidéos mettant en scène des transferts de détenus et des bombardements… La communication du président colombien d’extrême droite Abelardo de la Espriella - en fonction depuis août - suscite de nombreuses réactions. Décryptage avec Chloé Lauvergnier, journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24, dans cette chronique "Derrière l’image".
Derrière l’image : en Colombie, la communication controversée du président d’extrême droite
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