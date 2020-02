Dernier meeting rock'n'roll de Bernie Sanders dans le New Hampshire

AFP Video • 11/02/2020 à 12:35

Le candidat de l'aile gauche à la primaire démocrate Bernie Sanders est acclamé par la foule lors d'un meeting concert, lors duquel l'ont rejoint sur scène l'étoile montante du parti Alexandria Ocasio-Cortez, l'actrice de "Sex and the City" Cynthia Nixon et le groupe de rock The Strokes, avant la primaire du New Hampshire.