information fournie par AFP Video • 27/03/2025 à 12:31

Eric Woerth et d'autres prévenus pénètrent dans la salle d'audience du tribunal de Paris au procès des soupçons de financement libyen où l'accusation entre dans son troisième et dernier jour de réquisitoire avec les sanctions réclamées attendues dans l'après-midi pour Nicolas Sarkozy et 11 autres prévenus. IMAGES