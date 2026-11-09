Dans la lagune de Venise, les "barene", ces marais salés faits de vase et de végétation, jouent un rôle précieux face au dérèglement climatique. Ils absorbent du CO2 et le stockent durablement dans leurs sols, à un rythme bien supérieur aux forêts terrestres. Mais l’érosion et la montée du niveau de la mer menacent ces remparts naturels. Aujourd’hui, le monde scientifique et associatif multiplie les initiatives pour tenter de préserver ces écosystèmes uniques au monde.
Dérèglement climatique : à Venise, les "barene" en danger
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