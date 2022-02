information fournie par AFP Video • 28/02/2022 à 16:27

"On n’est pas là-bas pour augmenter la pression, on est là vraiment pour rassurer, renforcer le dispositif", dit le colonel Vincent Minguet, chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, détaillant le but de "la mission d'assurance" que s'apprête à mener 250 de ses hommes en partance pour la Roumanie, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine.