information fournie par AFP Video • 05/04/2024 à 14:38

Dans la ville taïwanaise de Hualien, des ouvriers démolissent l'immeuble "Uranus", laissé endommagé et incliné à un angle de 45 degrés après le séisme du 3 avril. Le tremblement de terre de magnitude 7,4, le plus important qu'ait connu l'île en 25 ans, a fait au moins 10 morts et plus d'un millier de blessés, selon les autorités.