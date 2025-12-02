"Il a pris cette décision pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le parti et lui-même, sa défense, et nous actons cette décision", déclare le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli, après la démission du maire de Fréjus (Var), David Rachline, de son poste de vice-président du parti d'extrême droite pour éviter que les soupçons de malversations pesant sur lui ne soient instrumentalisées contre le parti. SONORE
Démission de David Rachline: "Nous actons cette décision" (Jacobelli, RN)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro