Demi-finale France-Maroc : Polémiques autour de la venue d'Emmanuel Macron

information fournie par France 24 • 15/12/2022 à 18:54

Au sommaire de Politique, en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, Marc Perelman et ses invités reviennent sur la coupe du Monde de football et la venue d’Emmanuel Macron, le gouvernement qui décale son calendrier d’annonces sur la réforme des retraites, décalage qu'il espère stratégique et la crise au sein de la France Insoumise. Pour en parler, Marc Perelman reçoit Carole Barjon de l’Obs et Bruno Jeudy, éditorialiste politique.