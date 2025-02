information fournie par AFP Video • 02/02/2025 à 19:43

Soldats et véhicules d'époque défilent dans les rues de Colmar, en présence d'Emmanuel Macron et de vétérans de la Seconde guerre mondiale, pour fêter les 80 ans de la libération de la ville. La cité haut-rhinoise fut en 1945 la dernière grande ville du territoire français libérée sur le front de l'est après d'intenses combats. IMAGES