Défilé de républicains dissidents à Londonderry, en Irlande du Nord

information fournie par AFP Video • 10/04/2023 à 18:24

Des républicains dissidents organisent une marche dans la ville de Londonderry, en Irlande du Nord, 25 ans après l'accord de paix du Vendredi Saint, qui a mis fin à trois décennies de violences, et plus d'un siècle après l'"Easter rising". Le lundi de Pâques 24 avril 1916, un groupe de nationalistes irlandais a proclamé la création de la République d'Irlande et, avec quelque 1.600 partisans, a organisé une rébellion contre le gouvernement britannique en Irlande. En l'espace d'une semaine, l'insurrection a été réprimée et plus de 2.000 personnes ont été tuées ou blessées. IMAGES