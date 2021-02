AFP Video • 09/02/2021 à 15:45

Mariée à 12 ans, répudiée à 16 et défigurée à l'acide par vengeance, Al-Anoud Hussein Chariane, illustre le sort de nombreuses filles au Yémen qui subissent maltraitances et abus dans une société à la misogynie exacerbée par la guerre et la pauvreté. Aujourd'hui âgée de 19 ans, la jeune femmes de Sanaa, la capitale, accepte de raconter son épreuve à l'AFP. Un témoignage rare. ATTN CLIENTS: IMAGES DE BRULURES GRAVES