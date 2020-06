AFP Video • 15/06/2020 à 09:20

"Tout le territoire passera en zone verte" et les cafés et restaurants en Ile-de-France rouvriront dès lundi, indique le président Emmanuel Macron lors de son allocution solennelle depuis le palais de l'Elysée. Les écoles et collèges accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin.