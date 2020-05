Déconfinement: à Paris, réouverture du jardin des Tuileries

AFP Video • 31/05/2020 à 18:24

Au cœur de Paris, les Tuileries rouvrent leurs portes aux promeneurs qui découvrent un jardin un peu différent, avec certains coins de verdure plus sauvage. Pour Isabelle Glais, sous-directrice des jardins du domaine national du Louvre et des Tuileries, l'urgence est désormais de reprendre les tailles architecturées "pour offrir aux visiteurs le plus beau jardin du monde."