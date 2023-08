information fournie par AFP Video • 27/08/2023 à 15:05

La France "a tenu grâce à des hommes et des femmes d'exception et au premier rang d'entre elles et d'entre eux figurent nos policiers et nos gendarmes", affirme le président des Républicains (LR), Eric Ciotti, évoquant les émeutes urbaines qui avaient suivi la mort du jeune Nahel le 27 juin, lors du meeting de rentrée de son parti au Cannet (Alpes-Maritimes). SONORE