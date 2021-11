Début de la nuit polaire en Laponie finlandaise

information fournie par AFP Video • 25/11/2021 à 19:52

IMAGES Le soleil se lève au-dessus de l'horizon et se couche à nouveau dans l'extrême nord de la Finlande pour la dernière fois cette année, marquant le début de la nuit polaire, ou "kaamos", qui durera jusqu'au 16 janvier. Le village d'Utsjoki, situé à la frontière nord de la Finlande avec la Norvège, a vu le soleil se lever à 11 h 34 jeudi et se coucher 48 minutes plus tard. Les températures dans la région, qui se trouve à 450 kilomètres du cercle polaire, sont tombées à moins 27 degrés centigrades (-16,6°F).