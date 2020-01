Début de la campagne pour les législatives en Guinée

France 24 • 16/01/2020 à 23:48

En Guinée, la campagne pour les législatives débute dans un contexte tendu. L'opposition a suspendu ses manifestations après plusieurs jours de mobilisation qui fait trois morts. Au Bénin, deux civils ont été tués et six policiers blessés mercredi. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des habitants de Savè, ville du centre du pays et fief de l'ancien président Boni Yayi. Enfin au Sénégal, une nouvelle loi criminalise le viol. Les victimes attendaient ce texte depuis longtemps.