De Washington à l'Iowa, un "road trip" dans des Etats désunis

AFP Video • 03/02/2020 à 17:16

Au terme d'un voyage de plus de 2.000 kilomètres, une équipe de reporters de l'AFP fait le constat d'un pays divisé entre la capitale Washington et l'Iowa, dans le Midwest. Une Amérique rurale où l'on découvre des familles scindées politiquement, des ouvriers qui ne se reconnaissent plus dans leur parti ou encore des commerçants qui peinent à survivre dans des régions qui doivent se réinventer économiquement.