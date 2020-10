De Paris à Washington, mobilisation pour le Nagorny Karabakh

AFP Video • 09/10/2020 à 16:08

Des rassemblements en soutien à la région séparatiste du Nagorny Karabakh, où d'intenses combats persistent, ont lieu un peu partout dans le monde, de Paris à Washington en passant par Stockholm. . Depuis le 27 septembre, séparatistes arméniens de la république autoproclamée du Nagorny Karabakh et forces azerbaïdjanaises s'affrontent de nouveau dans cette région montagneuse. Le bilan officiel est monté vendredi matin à plus de 400 morts, dont 22 civils arméniens et 31 azerbaïdjanais. Il est cependant très partiel et pourrait être bien plus élevé.