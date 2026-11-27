Kate Kallot est une Française née à Pontoise qui a travaillé chez Nvidia durant deux années – après avoir été recrutée par Jensen Huang. Elle vient de dévoiler, depuis Nairobi et la Barbade, un modèle d'intelligence artificielle baptisée "Soma" ("lire" en swahili). Cette IA surpasse, dans la lecture de documents complexes, certains des meilleurs modèles américains, pour un dixième de leur coût de calcul annoncé.
De Nvidia à Nairobi, le pari fou de Kate Kallot
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro