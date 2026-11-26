À la Une de la presse ce jeudi 26 novembre : de nouveaux éléments de Mediapart et du Monde sur les écrits antisémites attribués à Jordan Bardella, la dernière ligne droite avant les législatives anticipées en Espagne, une histoire de corsaire, et des rassemblements aux États-Unis à la frontière entre l'absurde et la poésie.
De nouveaux éléments concernant les propos antisémites attribués à Jordan Bardella
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