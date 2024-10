information fournie par AFP Video • 11/10/2024 à 21:12

De la fumée s'élève au-dessus des villages du sud du Liban à la suite des frappes israéliennes. Le gouvernement libanais a exhorté les Nations unies à adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu "immédiat" entre Israël et le Hezbollah au lendemain de frappes israéliennes sur Beyrouth, les plus meurtrières depuis trois semaines de guerre entre l'armée israélienne et le mouvement pro-iranien. IMAGES