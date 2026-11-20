La sécheresse s'installe durablement en Outre-mer. Le manque d'eau fragilise les cultures et menace les récoltes aux Antilles et à La Réunion. La situation est également très préoccupante en Guyane, où le niveau du fleuve continue de baisser.
De l'océan Indien aux Caraïbes, la sécheresse frappe plusieurs territoires d'Outre-mer
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