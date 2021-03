AFP Video • 17/03/2021 à 17:44

La "Tablée des chefs", sous le marrainage de la cheffe étoilée Julia Sedefdjian, sensibilise les futurs cuisiniers à la solidarité et au gaspillage alimentaire. A travers cette opération, les écoles hôtelières de France se mobilisent pendant 12 jours et cuisinent pour des personnes en grande précarité, plus nombreuses avec la crise sanitaire.