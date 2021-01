AFP Video • 08/01/2021 à 20:07

De fortes inondations ont submergé des villes dans le centre de la Malaisie et ont contraint près de 50.000 habitants à évacuer alors que au moins quatre personnes ont perdu la vie. Flooding hits the country's east coast during the rainy season annually and regularly results in mass evacuations, but people in some areas say this year's are the worst in decades.